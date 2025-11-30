Live

Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих

Україна 08:45   30.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих

Вранці 30 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині. 

У с. Башилівка Близнюківської громади постраждали жінки 63, 65 і 73 років; у с. Плоске Великобурлуцької громади постраждав 52-річний чоловік“, – пише Синєгубов.

Протягом доби по Харківській області “прилетіло” таке озброєння:

  • КАБ;
  • п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • fpv-дрон;
  • сім БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському та Лозівському районі пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки, додав начальник ХОВА.

Читайте також: Про 23 бої на Харківщині повідомив Генштаб, РФ скинула авіабомбу на Ківшарівку

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих
Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих
30.11.2025, 08:45
Сьогодні 30 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 листопада 2025: яке свято та день в історії
30.11.2025, 06:00
Як вимикатимуть світло 30 листопада у Харківській області: графіки
Як вимикатимуть світло 30 листопада у Харківській області: графіки
29.11.2025, 23:07
Новини Харкова – головне за 30 листопада: що відомо про просування росіян
Новини Харкова – головне за 30 листопада: що відомо про просування росіян
30.11.2025, 08:47
Росіяни просунулися у Вовчанську, йдуть у бік Великого Бурлука: у чому задум
Росіяни просунулися у Вовчанську, йдуть у бік Великого Бурлука: у чому задум
29.11.2025, 22:03
РФ захопила Борівську Андріївку та просунулася на Куп’янщині? Відповідь ISW
РФ захопила Борівську Андріївку та просунулася на Куп’янщині? Відповідь ISW
30.11.2025, 07:23

Новини за темою:

28.11.2025
Постраждав хлопчик, зруйновані будинки: Синєгубов про обстріли регіону
26.11.2025
На Харківщині понад 100 тисяч абонентів залишились без тепла після обстрілів
25.11.2025
Майже сотню БпЛА запустили по Харківській області окупанти за добу
24.11.2025
Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі
24.11.2025
36 обстрілів Харкова за тиждень: які райони були під ударом – статистика


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2025 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 30 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині. ".