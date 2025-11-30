Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих

Вранці 30 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині.

“У с. Башилівка Близнюківської громади постраждали жінки 63, 65 і 73 років; у с. Плоске Великобурлуцької громади постраждав 52-річний чоловік“, – пише Синєгубов.

Протягом доби по Харківській області “прилетіло” таке озброєння:

КАБ;

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон;

сім БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському та Лозівському районі пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки, додав начальник ХОВА.