Синєгубов: РФ атакувала п’ять населених пунктів області, четверо постраждалих
Вранці 30 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині.
“У с. Башилівка Близнюківської громади постраждали жінки 63, 65 і 73 років; у с. Плоске Великобурлуцької громади постраждав 52-річний чоловік“, – пише Синєгубов.
Протягом доби по Харківській області “прилетіло” таке озброєння:
- КАБ;
- п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- fpv-дрон;
- сім БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському та Лозівському районі пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки, додав начальник ХОВА.
