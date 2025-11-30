Синегубов: РФ атаковала пять населенных пунктов области, четверо пострадавших
Фото: пресс-служба ХОВА
Утром 30 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов на Харьковщине.
«В с. Башиловка Близнюковской громады пострадали женщины 63, 65 и 73 лет; в с. Плоское Великобурлукской громады пострадал 52-летний мужчина», – пишет Синегубов.
В течение суток по Харьковской области «прилетело» следующее вооружение:
- КАБ;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- семь БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском и Лозовском районе повреждены многоэтажка и частные дома, добавил начальник ХОВА.
Читайте также: О 23 боях на Харьковщине сообщил Генштаб, РФ сбросила авиабомбу на Ковшаровку
