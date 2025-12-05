Live

До 4 морозу вночі. Прогноз погоди на 6 грудня у Харкові й області

Погода 20:16   05.12.2025
Оксана Якушко
До 4 морозу вночі. Прогноз погоди на 6 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 6 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день прогнозують без опадів☀️. Погода буде хмарною з проясненнями🌤.

Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4º морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.

 

У Харкові день також пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 0 – 2º морозу❄️, вдень повітря у Харкові прогріється до 2 – 4° тепла.

Читайте також: Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харків та юридичний університет співпрацюватимуть
Харків та юридичний університет співпрацюватимуть
05.12.2025, 20:51
Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару
Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару
05.12.2025, 18:13
Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки
Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки
05.12.2025, 19:08
Скільки людей захворіли на грип і ГРВІ з початку сезону в Харківській області
Скільки людей захворіли на грип і ГРВІ з початку сезону в Харківській області
05.12.2025, 19:37
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
05.12.2025, 17:35
До 4 морозу вночі. Прогноз погоди на 6 грудня у Харкові й області
До 4 морозу вночі. Прогноз погоди на 6 грудня у Харкові й області
05.12.2025, 20:16

Новини за темою:

04.12.2025
Вночі до 3º морозу. Прогноз погоди на 5 грудня у Харкові й області
03.12.2025
Туман і ожеледь на дорогах. Прогноз погоди на 4 грудня у Харкові й області
02.12.2025
Мряка і туман. Прогноз погоди на 3 грудня у Харкові й області
01.12.2025
Невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 грудня у Харкові й області
29.11.2025
Вночі до 2 морозу. Прогноз погоди на 30 листопада у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «До 4 морозу вночі. Прогноз погоди на 6 грудня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2025 в 20:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 6 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".