До 4 морозу вночі. Прогноз погоди на 6 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 6 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день прогнозують без опадів☀️. Погода буде хмарною з проясненнями🌤.
Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4º морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.
У Харкові день також пройде без опадів.☀️
Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 0 – 2º морозу❄️, вдень повітря у Харкові прогріється до 2 – 4° тепла.
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2025 в 20:16