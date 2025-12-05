До 4 морозу вночі. Прогноз погоди на 6 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 6 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день прогнозують без опадів☀️. Погода буде хмарною з проясненнями🌤.

Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4º морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.

У Харкові день також пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 0 – 2º морозу❄️, вдень повітря у Харкові прогріється до 2 – 4° тепла.