До 4 мороза ночью. Прогноз погоды на 6 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 6 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков☀️. Погода в целом 6 декабря будет облачной с прояснениями.

Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем ​​от 0 до 5° тепла.

В Харькове день пройдет без осадков, прогнозируют синоптики.

Ветер ожидают восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 0 – 2° мороза❄️, днем ​​температура воздуха прогреется до 2 – 4° тепла.