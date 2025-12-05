До 4 мороза ночью. Прогноз погоды на 6 декабря в Харькове и области
Фото: Елена Нагорная
Прогноз погоды на субботу, 6 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без осадков☀️. Погода в целом 6 декабря будет облачной с прояснениями.
Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем от 0 до 5° тепла.
В Харькове день пройдет без осадков, прогнозируют синоптики.
Ветер ожидают восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 0 – 2° мороза❄️, днем температура воздуха прогреется до 2 – 4° тепла.
Читайте также: Россияне атаковали Харьков с помощью БпЛА: куда нанесли удар
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «До 4 мороза ночью. Прогноз погоды на 6 декабря в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 20:16;