Вранці туман, вдень 3 тепла. Прогноз погоди на 17 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 17 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують туман, видимість 200 – 500 м. Вдень буде триматися хмарна погода.🌥
На дорогах місцями можлива ожеледиця.
Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4º морозу до 1° тепла, вдень від 1º морозу до 4° тепла.
У Харкові ніч пройд без істотних опадів🌤. Вночі та вранці очікують туман, видимість становитиме 200 – 500 м.🌫
Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень прогріється до 1 – 3° тепла.
