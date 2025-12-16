Live

Утром туман, днем 3 тепла. Прогноз погоды на 17 декабря в Харькове и области

Погода 20:50   16.12.2025
Оксана Якушко
Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на среду, 17 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируется туман, видимость 200 – 500 м. Днем будет держаться облачная погода.🌥
На дорогах местами возможна гололедица.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла, днем от 1 мороза до 4 тепла.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман, видимость будет составлять 200 – 500 м.🌫
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит около 0°, днем ​​прогреется до 1 – 3° тепла.

Автор: Оксана Якушко
