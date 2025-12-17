Туман і до 6 тепла вдень. Прогноз погоди на 18 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 18 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують туман, видимість👀 200 – 500 м, на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вдень очікують слабкий туман.🌫 Буде хмарно з проясненнями🌥.

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3º морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

У Харкові день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують туман, видимість👀 200 – 500 м.

Вдень також очікують слабкий туман.🌫

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень прогріється до 3 – 5° тепла.