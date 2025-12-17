Live

Туман і до 6 тепла вдень. Прогноз погоди на 18 грудня у Харкові й області

Погода 20:07   17.12.2025
Оксана Якушко
Туман і до 6 тепла вдень. Прогноз погоди на 18 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 18 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують туман, видимість👀 200 – 500 м, на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вдень очікують слабкий туман.🌫 Буде хмарно з проясненнями🌥.

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3º морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

 

У Харкові день пройде без істотних опадів🌤. Вночі та вранці прогнозують туман, видимість👀 200 – 500 м.

Вдень також очікують слабкий туман.🌫

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень прогріється до 3 – 5° тепла.

Читайте також: “Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Туман і до 6 тепла вдень. Прогноз погоди на 18 грудня у Харкові й області
Туман і до 6 тепла вдень. Прогноз погоди на 18 грудня у Харкові й області
17.12.2025, 20:07
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
17.12.2025, 07:38
Ще 330 мешканців Харківщини отримають одноразову грошову допомогу
Ще 330 мешканців Харківщини отримають одноразову грошову допомогу
17.12.2025, 17:36
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
Отримувачі “Зимової підтримки” через Укрпошту зможуть витрачати гроші довше
15.12.2025, 21:04
7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома
7 років за ґратами загрожує мешканцю Харківщини за гранату вдома
17.12.2025, 18:24
Новини Харкова — головне 17 грудня: Сирський про Куп’янськ, вирок навіднику
Новини Харкова — головне 17 грудня: Сирський про Куп’янськ, вирок навіднику
17.12.2025, 16:45

Новини за темою:

16.12.2025
Вранці туман, вдень 3 тепла. Прогноз погоди на 17 грудня у Харкові й області
15.12.2025
До 6 морозу і мокрий сніг. Прогноз погоди на 16 грудня у Харкові й області
05.12.2025
До 4 морозу вночі. Прогноз погоди на 6 грудня у Харкові й області
04.12.2025
Вночі до 3º морозу. Прогноз погоди на 5 грудня у Харкові й області
03.12.2025
Туман і ожеледь на дорогах. Прогноз погоди на 4 грудня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Туман і до 6 тепла вдень. Прогноз погоди на 18 грудня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 20:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на четвер, 18 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".