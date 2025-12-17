Туман и до 6 тепла днем. Прогноз погоды на 18 декабря в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на четверг, 18 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200 – 500 м, на дорогах местами возможна гололедица. Днем ожидают слабый туман. Будет облачно с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем 1 – 6° тепла.
В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200 – 500 м.
Днем также ожидают слабый туман. 🌫
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит около 0°, днем прогреется до 3 – 5° тепла.
Читайте также: «Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Туман и до 6 тепла днем. Прогноз погоды на 18 декабря в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 20:07;