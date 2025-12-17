Туман и до 6 тепла днем. Прогноз погоды на 18 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 18 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200 – 500 м, на дорогах местами возможна гололедица. Днем ожидают слабый туман. Будет облачно с прояснениями 🌥.

Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​1 – 6° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200 – 500 м.

Днем также ожидают слабый туман. 🌫

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит около 0°, днем ​​прогреется до 3 – 5° тепла.