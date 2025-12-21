Вночі сніжитиме. Прогноз погоди на 22 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на понеділок, 22 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликий сніг, можливий мокрий сніг і слабка ожеледь.❄️

Вночі та вранці очікують місцями туман🌫. День пройде без істотних опадів, погода буде хмарною. ⛅️На дорогах триматиметься ожеледиця..🌤

Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1°морозу до 4° тепла.

У Харкові вночі очікують невеликий сніг, прогнозують також мокрий сніг і слабку ожеледь.🌨

День прогнозують без істотних опадів🌤. На дорогах очікують ожеледицю.

Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1 – 3° морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 1 – 3° тепла.