Вночі сніжитиме. Прогноз погоди на 22 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на понеділок, 22 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликий сніг, можливий мокрий сніг і слабка ожеледь.❄️
Вночі та вранці очікують місцями туман🌫. День пройде без істотних опадів, погода буде хмарною. ⛅️На дорогах триматиметься ожеледиця..🌤
Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1°морозу до 4° тепла.
У Харкові вночі очікують невеликий сніг, прогнозують також мокрий сніг і слабку ожеледь.🌨
День прогнозують без істотних опадів🌤. На дорогах очікують ожеледицю.
Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 1 – 3° морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 1 – 3° тепла.
Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2025 в 19:49