Ночью будет идти снег. Прогноз погоды на 22 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на понедельник 22 декабря сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют местами небольшой снег, возможен мокрый снег и слабый гололед.❄️

Ночью и утром местами ожидают туман 🌫. День пройдет без существенных осадков, погода будет облачной. ⛅️На дорогах прогнозируют гололедицу.🌤

Ветер будет западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В Харькове ночью ожидают небольшой снег, ожидают также мокрый снег и слабый гололед. 🌨

День прогнозируют без существенных осадков. На дорогах ожидают гололедицу.

Ветер будет западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем ​​столбик термометра поднимется до 1-3° тепла.

