Ночью будет идти снег. Прогноз погоды на 22 декабря в Харькове и области

Погода 19:49   21.12.2025
Оксана Якушко
Ночью будет идти снег. Прогноз погоды на 22 декабря в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на понедельник 22 декабря сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют местами небольшой снег, возможен мокрый снег и слабый гололед.❄️
Ночью и утром местами ожидают туман 🌫. День пройдет без существенных осадков, погода будет облачной. ⛅️На дорогах прогнозируют гололедицу.🌤
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В Харькове ночью ожидают небольшой снег, ожидают также мокрый снег и слабый гололед. 🌨
День прогнозируют без существенных осадков. На дорогах ожидают гололедицу.
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем ​​столбик термометра поднимется до 1-3° тепла.

Автор: Оксана Якушко
