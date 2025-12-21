Ночью будет идти снег. Прогноз погоды на 22 декабря в Харькове и области
Прогноз погоды на понедельник 22 декабря сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью прогнозируют местами небольшой снег, возможен мокрый снег и слабый гололед.❄️
Ночью и утром местами ожидают туман 🌫. День пройдет без существенных осадков, погода будет облачной. ⛅️На дорогах прогнозируют гололедицу.🌤
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла.
В Харькове ночью ожидают небольшой снег, ожидают также мокрый снег и слабый гололед. 🌨
День прогнозируют без существенных осадков. На дорогах ожидают гололедицу.
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем столбик термометра поднимется до 1-3° тепла.
Читайте также: Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, сніг, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ночью будет идти снег. Прогноз погоды на 22 декабря в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 декабря 2025 в 19:49;