Сніг і 12 морозу. Прогноз погоди на 31 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 31 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликий сніг, вдень очікують невеликий сніг. 🌨
Місцями можлива хуртовина. На дорогах ймовірна ожеледиця. Загалом вдень буде триматися хмарна погода.
Вітер очікують південно-західний, 7 – 12 м/с, місцями можливі пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12° морозу, вдень від 3 до 8° морозу.
У Харкові вночі очікують невеликий сніг.🌨 На дорогах ймовірна ожеледиця.
Вітер буде південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11° морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 5 – 7° морозу.
30 Грудня 2025 в 20:37