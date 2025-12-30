Live

Сніг і 12 морозу. Прогноз погоди на 31 грудня у Харкові й області

30.12.2025
Оксана Якушко
Сніг і 12 морозу. Прогноз погоди на 31 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 31 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликий сніг, вдень очікують невеликий сніг. 🌨

Місцями можлива хуртовина. На дорогах ймовірна ожеледиця. Загалом вдень буде триматися хмарна погода.

Вітер очікують південно-західний, 7 – 12 м/с, місцями можливі пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12° морозу, вдень від 3 до 8° морозу.

 

У Харкові вночі очікують невеликий сніг.🌨 На дорогах ймовірна ожеледиця.

Вітер буде південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11° морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 5 – 7° морозу.

Автор: Оксана Якушко
