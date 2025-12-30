Снег и 12 мороза. Прогноз погоды на 31 декабря 2025 года в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 31 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют местами небольшой снег, днем ​​тоже ожидают небольшой снег. 🌨

Местами возможна метель. На дорогах прогнозируют гололед. Днем будет держаться облачная погода.

Ветер ожидают юго-западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12° мороза, днем ​​от 3 до 8° мороза.

В Харькове ночью ожидают небольшой снег. 🌨 На дорогах возможна гололедица.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9 – 11° мороза, днем ​​столбик термометра поднимется до 5 – 7° мороза.