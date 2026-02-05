Live

Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області

Погода 20:06   05.02.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на п’ятницю, 6 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі не очікують істотних опадів, натомість вдень місцями прогнозують невеликий сніг 🌨. Ожеледь. На дорогах очікують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер прогнозують південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16° морозу, вдень від 4 до 9° морозу.

 

У Харкові вночі не прогнозують істотних опадів, але вдень очікують невеликий сніг 🌨. Ожеледь. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер прогнозують південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 11 – 13° морозу, вдень 6 – 8° морозу.

Автор: Оксана Якушко
