Морозы отступают. Прогноз погоды на 6 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 6 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​местами прогнозируют небольшой снег 🌨. На дорогах ожидают гололед. Погода будет облачной с прояснениями.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 11 до 16° мороза, днем ​​от 4 до 9° мороза.

В Харькове ночью не прогнозируют существенных осадков, но днем ​​ожидают небольшой снег 🌨. На дорогах будет гололед.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11 – 13° мороза, днем ​​6 – 8° мороза.