Морозы отступают. Прогноз погоды на 6 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 6 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков, днем местами прогнозируют небольшой снег 🌨. На дорогах ожидают гололед. Погода будет облачной с прояснениями.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 11 до 16° мороза, днем от 4 до 9° мороза.
В Харькове ночью не прогнозируют существенных осадков, но днем ожидают небольшой снег 🌨. На дорогах будет гололед.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11 – 13° мороза, днем 6 – 8° мороза.
