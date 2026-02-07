На півночі Харківщини було найбільше боїв за добу – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни десять разів на добу намагалися прорвати позиції українських захисників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої точилися у населених пунктах Вовчанськ, Дворічанське та біля Приліпки, Кутьківки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулися два бої біля села Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни шість разів атакували позиції ЗСУ. Вони намагався прорвати оборону біля населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Твердохлібове, Новоселівка.

Раніше стало відомо, що армія РФ окупувала село Дегтярне у Чугуївському районі – про це заявили 6 лютого аналітики групи DeepState.