Ворог окупував село на Харківщині – DeepState

Армія РФ окупувала село Дегтярне в Чугуївському районі, заявили вранці 6 лютого аналітики групи DeepState.

Дегтярне знаходиться біля самого кордону з РФ – на півночі від Великого Бурлука. Бої тут тривали не один тиждень. Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтверджував, що групи окупантів заходять до села, проте запевняв, що їх одну за одною знищують.

Загалом спроби захопити Дегтярне вписуються у ширший російський план створення так званої “буферної зони” вздовж кордону. На північному заході Харківської області подібних точкових вклинень на українську територію є кілька. До глибоких проривів оборони вони не призвели.