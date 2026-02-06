Live

Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState

Фронт 07:55   06.02.2026
Оксана Горун
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState Иллюстрация: карта DeepState

Армия РФ оккупировала  село Дегтярное в Чугуевском районе, заявили утром 6 февраля аналитики группы DeepState.

Дегтярное находится у самой границы с РФ — на севере от Великого Бурлука. Бои здесь продолжались не одну неделю. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтверждал, что группы оккупантов заходят в село, однако заверял, что их одну за другой уничтожают.

В целом попытки захватить Дегтярное вписываются в более широкий российский план создания так называемой «буферной зоны» вдоль границы. На северо-западе Харьковской области подобных точечных вклинений на украинскую территорию несколько. К глубоким прорывам обороны они не привели.

Читайте также: «Привет» Герасимову из Купянска-Узлового: пленных россиян показали в ВСУ 📹

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 6 февраля: пожары из-за электричества, фронт
Новости Харькова — главное 6 февраля: пожары из-за электричества, фронт
06.02.2026, 14:49
«Люди, говорят, что актуально» — начальник ХОВА о строительстве вблизи фронта
«Люди, говорят, что актуально» — начальник ХОВА о строительстве вблизи фронта
05.02.2026, 17:00
Как 6 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 6 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
05.02.2026, 22:18
Сегодня 6 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 февраля 2026: какой праздник и день в истории
06.02.2026, 06:00
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
06.02.2026, 07:55
Отключения света: как часто харьковчане застревали в лифтах за неделю
Отключения света: как часто харьковчане застревали в лифтах за неделю
06.02.2026, 14:46

Новости по теме:

03.02.2026
СОУ восстановили положение в Купянске – DeepState (карта)
31.01.2026
Военный ВСУ без бронежилета в Купянске-Узловом — DeepState о ситуации
24.01.2026
«Враг повредил логистику, тяжело держать оборону Волчанска» — DeepState
16.01.2026
«Ситуация здесь ухудшается» — DeepState о Волчанске (видео)
14.01.2026
Россияне продвинулись возле Лозовой на Харьковщине – Deep State


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 07:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ оккупировала  село Дегтярное в Чугуевском районе, заявили утром 6 февраля аналитики группы DeepState".