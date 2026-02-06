Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState

Армия РФ оккупировала село Дегтярное в Чугуевском районе, заявили утром 6 февраля аналитики группы DeepState.

Дегтярное находится у самой границы с РФ — на севере от Великого Бурлука. Бои здесь продолжались не одну неделю. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтверждал, что группы оккупантов заходят в село, однако заверял, что их одну за другой уничтожают.

В целом попытки захватить Дегтярное вписываются в более широкий российский план создания так называемой «буферной зоны» вдоль границы. На северо-западе Харьковской области подобных точечных вклинений на украинскую территорию несколько. К глубоким прорывам обороны они не привели.