На севере Харьковщины было больше всего боев за сутки — Генштаб ВСУ

Фронт 08:59   07.02.2026
Оксана Якушко
На Южно-Слобожанском направлении россияне десять раз за сутки пытались прорвать позиции украинских защитников, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои шли в населенных пунктах Волчанск, Дворечанское и возле сел Прилепки, Кутьковки, Фиголовки.

На Купянском направлении вчера состоялись два боя у села Песчаное.

На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали позиции ВСУ. Они пытались прорвать оборону возле населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Твердохлебово, Новоселовка.

Ранее стало известно, что армия РФ оккупировала  село Дегтярное в Чугуевском районе — об этом заявили 6 февраля аналитики группы DeepState

Автор: Оксана Якушко
