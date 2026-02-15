Тричі атакували військові РФ на Харківщині – оперативне зведення Генштабу ЗСУ

Тричі атакували російські військові на Харківщині від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник двічі атакував у бік населених пунктів Ветеринарне та Вовчанські Хутори. Наразі спроб росіян покращити свої позиції не спостерігається.

На Куп’янському напрямку військові РФ один раз намагалися просунутися в районі Піщаного.

Нагадаємо, вранці 15 лютого Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби на Харківщині росіяни атакували два десятки разів. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції захисників у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка, Колодязне. На Куп’янському напрямку було вісім атак військових РФ. Сили оборони відбили штурми у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки.