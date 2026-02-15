Тричі атакували військові РФ на Харківщині – оперативне зведення Генштабу ЗСУ
Тричі атакували російські військові на Харківщині від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник двічі атакував у бік населених пунктів Ветеринарне та Вовчанські Хутори. Наразі спроб росіян покращити свої позиції не спостерігається.
На Куп’янському напрямку військові РФ один раз намагалися просунутися в районі Піщаного.
Нагадаємо, вранці 15 лютого Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби на Харківщині росіяни атакували два десятки разів. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції захисників у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка, Колодязне. На Куп’янському напрямку було вісім атак військових РФ. Сили оборони відбили штурми у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки.
Читайте також: Про успіхи РФ біля Вовчанська та Борової на Харківщині повідомляє ISW – карти
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Тричі атакували військові РФ на Харківщині – оперативне зведення Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2026 в 16:23;