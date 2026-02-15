Трижды атаковали военные РФ на Харьковщине — оперативная сводка Генштаба ВСУ

Трижды атаковали российские военные в Харьковской области с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное и Волчанские Хутора. На данный момент попыток россиян улучшить свои позиции не наблюдается.

На Купянском направлении военные РФ один раз пытались продвинуться в районе Песчаного.

Напомним, утром 15 февраля Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковщине россияне атаковали два десятка раз. На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка, Колодезное. На Купянском направлении было восемь атак военных РФ. Силы обороны отбили штурмы в районах населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки.