У Харкові та області – аварійні відключення світла

Суспільство 11:50   16.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові та області – аварійні відключення світла Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 16 лютого, у Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень, пишуть у АТ “Харківобленерго”. 

Це потрібно для стабілізації ситуації в енергосистемі. При цьому одночасно продовжують діяти і погодинні графіки відключень.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – додали в повідомленні.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
