В Харькове и области – аварийные отключения света

Общество 11:50   16.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове и области – аварийные отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Сегодня, 16 февраля, в Харькове и области ввели графики аварийных отключений, пишут в АО «Харьковоблэнерго». 

Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме. При этом, одновременно продолжают действовать и почасовые графики отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – добавили в сообщении.

