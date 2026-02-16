В Харькове и области – аварийные отключения света

Сегодня, 16 февраля, в Харькове и области ввели графики аварийных отключений, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме. При этом, одновременно продолжают действовать и почасовые графики отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – добавили в сообщении.