Не только емкость: эксперт объяснил, как выбрать пауэрбанк для ноутбука

Харьковчанам, которые работают за ноутбуком во время отключений электроэнергии, при выборе пауэрбанка стоит обращать внимание не только на его емкость, но и на мощность, разъяснил в интервью МГ «Объектив» доцент кафедры «Электрические аппараты» НТУ «ХПИ» Сергей Выровец.

По словам специалиста, главная ошибка — выбирать пауэрбанк только по емкости.

«Мощные потребители и приборы, например, такие как ноутбуки, требуют большей мощности пауэрбанков. Это от 45 Вт и более», — пояснил Выровец.

Эксперт советует перед покупкой заглянуть в паспорт своего ноутбука: современные модели заряжаются через разъем Type-C, и в документации обязательно указано, какой мощности требует устройство. Пауэрбанк стоит выбирать с такой же или большей мощностью.

Отдельно специалист рассказал о пауэрбанках с солнечными панелями. Производители обещают зарядку мощностью около 6 Вт. Эксперт отметил, что эффективность зависит от стороны света: на южном окне зарядка будет идти быстрее, на северном — медленнее.

«Но небольшая зарядка — лучше, чем никакая», — констатировал Выровец.

В полном интервью специалисты ХПИ рассказали об устройствах и гаджетах, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, почему генераторы опасно использовать в квартирах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропало не только свет, но и отопление. Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».