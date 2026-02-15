Live

Не только емкость: эксперт объяснил, как выбрать пауэрбанк для ноутбука

Общество 16:56   15.02.2026
Елена Нагорная
Не только емкость: эксперт объяснил, как выбрать пауэрбанк для ноутбука

Харьковчанам, которые работают за ноутбуком во время отключений электроэнергии, при выборе пауэрбанка стоит обращать внимание не только на его емкость, но и на мощность, разъяснил в интервью МГ «Объектив» доцент кафедры «Электрические аппараты» НТУ «ХПИ» Сергей Выровец.

По словам специалиста, главная ошибка — выбирать пауэрбанк только по емкости.

«Мощные потребители и приборы, например, такие как ноутбуки, требуют большей мощности пауэрбанков. Это от 45 Вт и более», — пояснил Выровец.

Эксперт советует перед покупкой заглянуть в паспорт своего ноутбука: современные модели заряжаются через разъем Type-C, и в документации обязательно указано, какой мощности требует устройство. Пауэрбанк стоит выбирать с такой же или большей мощностью.

Отдельно специалист рассказал о пауэрбанках с солнечными панелями. Производители обещают зарядку мощностью около 6 Вт. Эксперт отметил, что эффективность зависит от стороны света: на южном окне зарядка будет идти быстрее, на северном — медленнее.

«Но небольшая зарядка — лучше, чем никакая», — констатировал Выровец.

В полном интервью специалисты ХПИ рассказали об устройствах и гаджетах, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, почему генераторы опасно использовать в квартирах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропало не только свет, но и отопление. Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».

Читайте также: Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Штормовое предупреждение объявили в Харькове и области на понедельник
Штормовое предупреждение объявили в Харькове и области на понедельник
15.02.2026, 13:42
Как будут отключать свет в Харьковской области 16 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 16 февраля – график
15.02.2026, 20:13
На утеплителе при восстановлении дома в Харькове разбазарили 3 млн: анализ ХАЦ
На утеплителе при восстановлении дома в Харькове разбазарили 3 млн: анализ ХАЦ
15.02.2026, 22:02
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
15.02.2026, 20:00
Новости Харькова — главное за 15 февраля: продвижение РФ, будет буря, ДТП
Новости Харькова — главное за 15 февраля: продвижение РФ, будет буря, ДТП
15.02.2026, 19:25
Новости Харькова — главное за 16 февраля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 16 февраля: как прошла ночь
16.02.2026, 07:28

Новости по теме:

15.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 16 февраля – график
15.02.2026
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
15.02.2026
Новости Харькова — главное за 15 февраля: продвижение РФ, будет буря, ДТП
15.02.2026
ДТП с тремя авто на Полтавском Шляхе в Харькове: погибла женщина (фото)
15.02.2026
Нужен ли подземный онкоцентр в Харькове? Директор учреждения привел статистику


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Не только емкость: эксперт объяснил, как выбрать пауэрбанк для ноутбука», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2026 в 16:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанам, которые работают за ноутбуком во время отключений электроэнергии, при выборе пауэрбанка стоит обращать внимание не только на его емкость, но и на мощность.".