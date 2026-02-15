Не тільки ємність: експерт пояснив, як обрати повербанк для ноутбука (відео)
Харків’янам, які працюють за ноутбуком під час відключень електроенергії, при виборі повербанку варто звертати увагу не лише на його ємність, а й на потужність, пояснив в інтерв’ю МГ “Об’єктив” доцент кафедри “Електричні апарати” НТУ “ХПІ” Сергій Вировець.
За словами фахівця, головна помилка — обирати повербанк лише за ємністю.
«Потужні споживачі і прилади, наприклад, такі, як ноутбуки, потребують більшої потужності повербанків. 45 Вт і більше», — пояснив Вировець.
Експерт радить перед покупкою зазирнути в паспорт власного ноутбука: сучасні моделі заряджаються через роз’єм Type-C, і в документації обов’язково вказано, якої потужності потребує пристрій. Повербанк варто обирати з такою ж або більшою потужністю.
Окремо фахівець розповів про повербанки із сонячними панелями. Виробники обіцяють заряджання з потужністю близько 6 Вт. Експерт зауважив, що ефективність залежить від сторони світу: на південному вікні зарядка йтиме швидше, на північному — повільніше.
«Невеличка зарядка — краще, ніж ніяка», — констатував Вировець.
У повному інтерв’ю фахівці ХПІ розповіли про пристрої та гаджети, які існують для енергонезалежності. Вони відповіли на питання, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах, чому генератори небезпечно використовувати у квартирах, як уберегти техніку від стрибків напруги та що робити, якщо зникло не лише світло, а й опалення. Докладніше — у відео на YouTube-каналі МГ «Об’єктив» .
Читайте також: Вижити без світла та тепла: топ-3 пристроїв від фахівців із Харкова (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: енергетика, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Не тільки ємність: експерт пояснив, як обрати повербанк для ноутбука (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2026 в 16:56;