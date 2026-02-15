Не тільки ємність: експерт пояснив, як обрати повербанк для ноутбука (відео)

Харків’янам, які працюють за ноутбуком під час відключень електроенергії, при виборі повербанку варто звертати увагу не лише на його ємність, а й на потужність, пояснив в інтерв’ю МГ “Об’єктив” доцент кафедри “Електричні апарати” НТУ “ХПІ” Сергій Вировець.

За словами фахівця, головна помилка — обирати повербанк лише за ємністю.

«Потужні споживачі і прилади, наприклад, такі, як ноутбуки, потребують більшої потужності повербанків. 45 Вт і більше», — пояснив Вировець.

Експерт радить перед покупкою зазирнути в паспорт власного ноутбука: сучасні моделі заряджаються через роз’єм Type-C, і в документації обов’язково вказано, якої потужності потребує пристрій. Повербанк варто обирати з такою ж або більшою потужністю.

Окремо фахівець розповів про повербанки із сонячними панелями. Виробники обіцяють заряджання з потужністю близько 6 Вт. Експерт зауважив, що ефективність залежить від сторони світу: на південному вікні зарядка йтиме швидше, на північному — повільніше.

«Невеличка зарядка — краще, ніж ніяка», — констатував Вировець.

У повному інтерв’ю фахівці ХПІ розповіли про пристрої та гаджети, які існують для енергонезалежності. Вони відповіли на питання, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах, чому генератори небезпечно використовувати у квартирах, як уберегти техніку від стрибків напруги та що робити, якщо зникло не лише світло, а й опалення. Докладніше — у відео на YouTube-каналі МГ «Об’єктив» .