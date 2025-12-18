Live

Как будут отключать свет 19 декабря в Харьковской области: графики

Общество 20:14   18.12.2025
Оксана Якушко
Как будут отключать свет 19 декабря в Харьковской области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В пятницу, 19 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–24:00
1.2 00:00–03:00; 17:00–24:00
2.1 00:00–03:00; 07:00-10:00; 17:00–18:00; 20:30-24:00
2.2 00:00–03:00; 07:00-10:00; 20:30-24:00
3.1 03:00–06:30; 22:00-24:00
3.2 03:00-06:30
4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-22:00
4.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-22:00
5.1 07:00–10:00; 10:00–13:30; 17:00-20:30
5.2 07:00–10:00; 10:00–13:30; 17:00-20:30
6.1 03:00–07:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30
6.2 03:00–04:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

Список адресов за очередями — здесь.

