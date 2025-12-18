Live

Як вимикатимуть світло 19 грудня у Харківській області: графіки

Суспільство 20:14   18.12.2025
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло 19 грудня у Харківській області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У п’ятницю, 19 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00-10:00; 17:00-18:00; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 22:00-24:00

3.2 03:00-06:30

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

5.1 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30

5.2 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30

6.1 03:00-07:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 03:00-04:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Вбивство сина віцемера Харкова у Відні: кого підозрюють і арештували

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Туман, мряка, ожеледь. Прогноз погоди на 19 грудня у Харкові й області
Туман, мряка, ожеледь. Прогноз погоди на 19 грудня у Харкові й області
18.12.2025, 20:45
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
18.12.2025, 17:38
Усіх росіян у Куп’янську необхідно знайти і зачистити – аналітик DeepStateUA📹
Усіх росіян у Куп’янську необхідно знайти і зачистити – аналітик DeepStateUA📹
18.12.2025, 18:54
Вбивство сина віцемера Харкова у Відні: кого підозрюють і арештували
Вбивство сина віцемера Харкова у Відні: кого підозрюють і арештували
18.12.2025, 19:44
«Символ незламності й віри». На Харківщину привезли Вифлеємський вогонь 📷
«Символ незламності й віри». На Харківщину привезли Вифлеємський вогонь 📷
18.12.2025, 16:43
Новини Харкова — головне 18 грудня: порятунок лебедя, Вифлеємський вогонь
Новини Харкова — головне 18 грудня: порятунок лебедя, Вифлеємський вогонь
18.12.2025, 17:43

Новини за темою:

17.12.2025
Як 18 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
16.12.2025
Як вимикатимуть світло 17 грудня в Харківській області: графік
14.12.2025
Графіки відключення світла на 15 грудня опублікували в обленерго
12.12.2025
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
11.12.2025
Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 грудня — графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло 19 грудня у Харківській області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 20:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 19 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".