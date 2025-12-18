Як вимикатимуть світло 19 грудня у Харківській області: графіки

У п’ятницю, 19 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00-10:00; 17:00-18:00; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 22:00-24:00

3.2 03:00-06:30

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

5.1 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30

5.2 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30

6.1 03:00-07:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 03:00-04:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

Список адрес за чергами – тут.