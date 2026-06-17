18 червня не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова

У четвер, 18 червня, з 10:00 до 15:00 тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу не курсуватимуть вул. Дудинською та вул. Холодногірською, повідомляє Харківська міськрада.

Рух тролейбусів тимчасово обмежать через ремонт контактної мережі, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Тролейбусний маршрут №27 розділять на дві частини:

– за основним шляхом руху з використанням автономного ходу;

– за маршрутом тролейбуса №11.

На час змін у роботі тролейбусного маршруту №27 від вул. Новий Побут до пр. Любові Малої курсуватиме тимчасовий автобус.