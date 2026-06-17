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18 червня не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова

Транспорт 21:36   17.06.2026
Оксана Якушко
18 червня не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова

У четвер, 18 червня, з 10:00 до 15:00 тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу не курсуватимуть вул. Дудинською та вул. Холодногірською, повідомляє Харківська міськрада.

Рух тролейбусів тимчасово обмежать через ремонт контактної мережі, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Тролейбусний маршрут №27 розділять на дві частини:

– за основним шляхом руху з використанням автономного ходу;

– за маршрутом тролейбуса №11.

На час змін у роботі тролейбусного маршруту №27 від вул. Новий Побут до пр. Любові Малої курсуватиме тимчасовий автобус.

Читайте також: 18 і 19 червня обмежать рух транспорту у центрі Харкова: де саме

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 21:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 18 червня, з 10:00 до 15:00 тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу не курсуватимуть вул. Дудинською та вул. Холодногірською, повідомляє Харківська міськрада.".