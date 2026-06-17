18 июня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова
Фото: ХГС
В четверг, 18 июня, с 10:00 до 15:00 троллейбусы без достаточного запаса автономного хода не будут курсировать по ул. Дудинской и ул. Холодногорской, сообщает Харьковский горсовет.
Движение троллейбусов временно ограничат из-за ремонта контактной сети, пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.
Троллейбусный маршрут №27 разделят на две части:
— по основному пути движения с использованием автономного хода;
— по маршруту троллейбуса №11.
На время перемен в работе троллейбусного маршрута №27 от ул. Новый Быт до пр. Любови Малой будет курсировать временный автобус.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 21:36;