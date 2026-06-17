18 июня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова

В четверг, 18 июня, с 10:00 до 15:00 троллейбусы без достаточного запаса автономного хода не будут курсировать по ул. Дудинской и ул. Холодногорской, сообщает Харьковский горсовет.

Движение троллейбусов временно ограничат из-за ремонта контактной сети, пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Троллейбусный маршрут №27 разделят на две части:

— по основному пути движения с использованием автономного хода;

— по маршруту троллейбуса №11.

На время перемен в работе троллейбусного маршрута №27 от ул. Новый Быт до пр. Любови Малой будет курсировать временный автобус.