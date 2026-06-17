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18 июня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова

Транспорт 21:36   17.06.2026
Оксана Якушко
18 июня не будут ходить троллейбусы в одном из районов Харькова Фото: ХГС

В четверг, 18 июня, с 10:00 до 15:00 троллейбусы без достаточного запаса автономного хода не будут курсировать по ул. Дудинской и ул. Холодногорской, сообщает Харьковский горсовет.

Движение троллейбусов временно ограничат из-за ремонта контактной сети, пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Троллейбусный маршрут №27 разделят на две части:
— по основному пути движения с использованием автономного хода;
— по маршруту троллейбуса №11.

На время перемен в работе троллейбусного маршрута №27 от ул. Новый Быт до пр. Любови Малой будет курсировать временный автобус.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 21:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 18 июня, с 10:00 до 15:00 троллейбусы без достаточного запаса автономного хода не будут курсировать по ул. Дудинской и ул. Холодногорской, сообщает Харьковский горсовет.".