Після 20 років підтримки на Заході Путін викликав екокатастрофу – Том Купер
Путін та його поплічники щойно викликали масштабну екологічну катастрофу. І вони зробили це після того, як їх або ігнорували, або відкрито підтримували незліченні “контактні особи” на Заході протягом майже 20 років, включаючи таких персонажів, як якийсь Елон Масквіч, який вважає ілюстрації такого роду “свободою слова”.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 12:43;
Кореспондент Том Купер, австрійський військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін та його поплічники щойно викликали масштабну екологічну катастрофу. І вони зробили це після того, як їх або ігнорували, або…".