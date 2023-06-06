После 20 лет поддержки на Западе Путин вызвал экокатастрофу — Том Купер
Фото: скрин ТСН
Путин и его приспешники только что вызвали масштабную экологическую катастрофу. И они сделали это после того, как их либо игнорировали, либо открыто поддерживали бесчисленные «контактные лица» на Западе в течение почти 20 лет включая таких персонажей, как некий Элон Масквич, который считает иллюстрации такого рода «свободой слова».
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 12:43;
Корреспондент Том Купер, австрийский военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин и его приспешники только что вызвали масштабную экологическую катастрофу. И они сделали это после того, как их либо игнорировали,…".