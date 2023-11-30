Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс – Фесенко
Зараз абсолютна більшість українців підтримує одночасно і Зеленського і Залужного. Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс для багатьох громадян України. Когось будуть звинувачувати, когось виправдовувати, важко буде підтримувати одночасно обох. Навряд це позитивно вплине на нашу згуртованість у боротьбі із зовнішнім ворогом. І це я ще дуже м’яко формулюю. Негативні наслідки можуть виникнути і у ставленні до України з боку наших міжнародних партнерів. Виникнуть і суто політичні ризики вже для Президента Зеленського.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Залужный, Зеленський, фесенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 11:46;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз абсолютна більшість українців підтримує одночасно і Зеленського і Залужного. Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс для багатьох громадян України. Когось…".