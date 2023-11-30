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Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс – Фесенко

Політика 11:46   30.11.2023
Володимир Фесенко
політолог
Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс – Фесенко

Зараз абсолютна більшість українців підтримує одночасно і Зеленського і Залужного. Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс для багатьох громадян України. Когось будуть звинувачувати, когось виправдовувати, важко буде підтримувати одночасно обох. Навряд це позитивно вплине на нашу згуртованість у боротьбі із зовнішнім ворогом. І це я ще дуже м’яко формулюю. Негативні наслідки можуть виникнути і у ставленні до України з боку наших міжнародних партнерів. Виникнуть і суто політичні ризики вже для Президента Зеленського.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 11:46;

  • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз абсолютна більшість українців підтримує одночасно і Зеленського і Залужного. Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс для багатьох громадян України. Когось…".