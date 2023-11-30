Live
  • Чт 30.11.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.38
  • EUR 39.96

Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс — Фесенко

Политика 11:46   30.11.2023
Владимир Фесенко
политолог
Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс — Фесенко

Сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживают одновременно и Зеленского и Залужного. Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс для многих граждан Украины. Кого будут обвинять, кого оправдывать, трудно будет поддерживать одновременно обоих. Вряд ли это положительно повлияет на нашу сплоченность в борьбе с внешним врагом. И это я очень мягко формулирую. Негативные последствия могут возникнуть и в отношении Украины со стороны наших международных партнеров. Возникнут и чисто политические риски уже для Президента Зеленского.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
Популярно
Зеленский уволил начальника военной администрации на Харьковщине
Зеленский уволил начальника военной администрации на Харьковщине
29.11.2023, 15:01
Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове
Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове
30.11.2023, 08:08
Главные новости Харькова 30 ноября: вакансии, отключение света, обстрелы
Главные новости Харькова 30 ноября: вакансии, отключение света, обстрелы
30.11.2023, 11:18
У жителей трех районов в Харькове ночью будут проблемы с водой: адреса
У жителей трех районов в Харькове ночью будут проблемы с водой: адреса
29.11.2023, 13:15
Работа в Харькове: вакансии с зарплатой до 30 тысяч гривен
Работа в Харькове: вакансии с зарплатой до 30 тысяч гривен
30.11.2023, 10:57
В Харькове подросток угнал электромобиль: его поймали копы
В Харькове подросток угнал электромобиль: его поймали копы
30.11.2023, 12:18

Новости по теме:

11:46
Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс — Фесенко
11:32
Можно было бы списать статью в «The Economist» на ИПСО, но… — Чумак
12:49
Представления украинцев о реальности всегда состояли из иллюзий — Портников
10:56
Безуглая против Залужного: Машовец — о том, она «офонарела» или некомпетентна
07:53
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении

Вы читали новость: «Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс — Фесенко»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 11:46;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживают одновременно и Зеленского и Залужного. Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс для многих граждан Украины. Кого…".