Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс — Фесенко

Сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживают одновременно и Зеленского и Залужного. Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс для многих граждан Украины. Кого будут обвинять, кого оправдывать, трудно будет поддерживать одновременно обоих. Вряд ли это положительно повлияет на нашу сплоченность в борьбе с внешним врагом. И это я очень мягко формулирую. Негативные последствия могут возникнуть и в отношении Украины со стороны наших международных партнеров. Возникнут и чисто политические риски уже для Президента Зеленского.