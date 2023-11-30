Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс — Фесенко
Сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживают одновременно и Зеленского и Залужного. Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс для многих граждан Украины. Кого будут обвинять, кого оправдывать, трудно будет поддерживать одновременно обоих. Вряд ли это положительно повлияет на нашу сплоченность в борьбе с внешним врагом. И это я очень мягко формулирую. Негативные последствия могут возникнуть и в отношении Украины со стороны наших международных партнеров. Возникнут и чисто политические риски уже для Президента Зеленского.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Залужный, Зеленский, фесенко;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 11:46;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживают одновременно и Зеленского и Залужного. Увольнение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс для многих граждан Украины. Кого…".