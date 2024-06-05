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Успіх РФ у війні розв’яже руки Китаю – Кулеба

Політика 11:12   05.06.2024
Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України
Успіх РФ у війні розв’яже руки Китаю – Кулеба

Стратегія Китаю дуже проста. Китай має свої великі історичні справи… Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини: для нього дуже важливо, чим закінчиться ця війна. Бо, якщо вона закінчиться перемогою України, то дії Китаю будуть скуті. Якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою Росії, але, скажімо так, нав’язуванням нею її стратегічної ініціативи… тоді, навпаки, це розв’язує руки Китаю.

Автор: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стратегія Китаю дуже проста. Китай має свої великі історичні справи… Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини: для нього…".