Успіх РФ у війні розв’яже руки Китаю – Кулеба
Стратегія Китаю дуже проста. Китай має свої великі історичні справи… Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини: для нього дуже важливо, чим закінчиться ця війна. Бо, якщо вона закінчиться перемогою України, то дії Китаю будуть скуті. Якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою Росії, але, скажімо так, нав’язуванням нею її стратегічної ініціативи… тоді, навпаки, це розв’язує руки Китаю.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Китай, кулеба, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 11:12;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стратегія Китаю дуже проста. Китай має свої великі історичні справи… Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини: для нього…".