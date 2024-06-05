Успех РФ в войне развяжет руки Китаю — Кулеба

Стратегия Китая очень проста. У Китая есть свои большие исторические дела… Китай никуда не спешит по одной простой причине: для него очень важно, чем закончится эта война. Потому что если она закончится победой Украины, то действия Китая будут скованы. Если эта война закончится даже не победой России, но, скажем так, навязыванием ею ее стратегической инициативы… тогда, наоборот, это развязывает руки Китая.