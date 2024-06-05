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Успех РФ в войне развяжет руки Китаю — Кулеба

Мир 11:12   05.06.2024
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Успех РФ в войне развяжет руки Китаю — Кулеба

Стратегия Китая очень проста. У Китая есть свои большие исторические дела… Китай никуда не спешит по одной простой причине: для него очень важно, чем закончится эта война. Потому что если она закончится победой Украины, то действия Китая будут скованы. Если эта война закончится даже не победой России, но, скажем так, навязыванием ею ее стратегической инициативы… тогда, наоборот, это развязывает руки Китая.

Автор: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стратегия Китая очень проста. У Китая есть свои большие исторические дела… Китай никуда не спешит по одной простой причине: для…".