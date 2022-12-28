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Сначала документы, затем название. Как в Харькове переименуют театр Пушкина

Общество 14:40   28.12.2022
Оксана Якушко
Сначала документы, затем название. Как в Харькове переименуют театр Пушкина

Сначала изменят уставные документы и печать, потом на фасаде здания появится новое название «Харьковский академический драматический театр», рассказал директор Департамента культуры и туризма ХОВА Эдуард Павленко.

«Харьковская ОВА еще 1 марта поддержала инициативу коллектива театра о переименовании заведения. У нас было только одно пожелание – оставить слова «академический драматический театр», потому что это связано с институциональной деятельностью заведения», – рассказал Эдуард Павленко.

По словам и.о. директора театра Елены Ткаченко, в течение полномасштабного российского вторжения заведение трижды пострадало от вражеских снарядов: прямых попаданий не было, но взрывные волны и обломки повредили фасад здания и выбили окна. Пока спектакли проходят в помещении с малой сценой, которое не отапливают.

«Обычные люди разобрали свои теплицы и дали нам стекло. Мы своими руками застеклили малую сцену. Если бы этого не случилось, зимой зрителям было бы очень холодно в зале. Мы установили обогреватели, перед спектаклем включаем кондиционер и становится достаточно тепло. Благодаря Департаменту туризма и культуры Харьковской ОВА мы смогли погасить долги за отопление, за ноябрь и декабрь – за электричество. Пытаемся дарить людям вдохновение на жизнь, мирную жизнь», – рассказала Елена Ткаченко.

По ее словам, театр перешел на украинский репертуар еще до введения военного положения. Были созданы два спектакля – «Украденное счастье» и «Лесная песня». Недавно состоялась премьера по произведению Э. М. Ремарка «Возлюби ближнего своего».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 14:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сначала изменят уставные документы и печать, потом на фасаде здания появится новое название «Харьковский академический драматический театр», рассказал директор Департамента культуры и туризма ХОВА Эдуард Павленко.".