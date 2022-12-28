Спочатку документи, потім назву. Як у Харкові перейменовують театр Пушкіна

Спершу змінять статутні документи та печатку, потім на фасаді будівлі з’явиться нова назва «Харківський академічний драматичний театр», розповів директор Департаменту культури та туризму ХОВА Едуард Павленко.

«Харківська ОВА ще 1 березня підтримала ініціативу колективу театру про перейменування закладу. В нас було лише одне побажання – залишити слова «академічний драматичний театр», тому що це пов’язано з інституційною діяльністю закладу», – розповів Едуард Павленко.

За словами т.в.о. директора театру Олени Ткаченко, впродовж повномасштабного російського вторгнення заклад тричі постраждав від ворожих снарядів: прямих влучань не було, але вибухові хвилі та уламки пошкодили фасад будівлі й вибили вікна. Наразі вистави проходять у приміщенні з малою сценою, яке не опалюють.

«Звичайні люди розібрали свої теплиці та дали нам скло. Ми своїми руками засклили малу сцену. Якщо б цього не відбулося, в зимовий період глядачам було б дуже холодно у залі. Ми встановили обігрівачі, перед спектаклем вмикаємо кондиціонер і стає доволі тепло. Завдяки Департаменту туризму і культури Харківської ОВА ми змогли погасити борги за опалення, за листопад та грудень – за електрику. Намагаємося дарувати людям натхнення на життя, мирне життя», – розповіла Олена Ткаченко.

За її словами, театр перейшов на український репертуар ще до введення військового стану. Було створено дві вистави – «Украдене щастя» та «Лісова пісня». Нещодавно відбулася прем’єра за твором Е. М. Ремарка «Возлюби ближнього свого».