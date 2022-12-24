Уже не театр Пушкіна в Харкові тричі потрапляв під обстріл – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов назвав своєчасним рішення перейменувати театр у Харкові, прибравши з назви слова “російський” та “Пушкіна”.
“Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам’яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів. Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожив обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері. Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Він зазначив, що тепер установа називатиметься просто Харківським академічним драматичним театром.
“Це рішення – на часі. Вітаю колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області. Вдячний депутатському корпусу за державницьку позицію”, – додав голова ХОВА.
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Нагадаємо, голова Харківської облради на перейменування театру зреагувала колажем із цитат Пушкіна та Шевченка та фразою “Шах і мат!”
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 13:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов назвав своєчасним рішення перейменувати театр у Харкові, прибравши з назви слова “російський” та “Пушкіна”".