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Уже не театр Пушкина в Харькове трижды попадал под обстрел — Синегубов

Политика 13:23   24.12.2022
Оксана Горун
Уже не театр Пушкина в Харькове трижды попадал под обстрел — Синегубов Фото: ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов назвал своевременным решение переименовать театр в Харькове, убрав из названия слова «русский» и «Пушкина».

«Россияне почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим достопримечательностям Харькова – ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здания, названные в честь их писателей и деятелей. Только в марте этот театр трижды попадал под вражеский обстрел: тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывная волна поразила окна, двери. Нация вандалов, которая не уважает прошлое, и которая не заслуживает будущего», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что теперь учреждение будет называться просто Харьковским академическим драматическим театром.

«Это решение – своевременно. Поздравляю коллектив театра, творческих деятелей, общественных активистов и всех небезразличных харьковчан и жителей области. Благодарен депутатскому корпусу за государственную позицию», — добавил глава ХОВА.

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Напомним, глава Харьковского облсовета на переименование театра среагировала коллажом из цитат Пушкина и Шевченко и фразой «Шах и мат!»

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 13:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов назвал своевременным решение переименовать театр в Харькове, убрав из названия слова «русский» и «Пушкина»".