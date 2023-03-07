На доме в Харькове после обстрелов восстановили 1100 кв. метров кровли (фото)
Фото: КП «Харьковспецстрой»
В КП «Харьковспецстрой» заявили о завершении работ на одном из крупнейших объектов, которые после обстрелов восстанавливало предприятие.
«Наши работники завершили ремонт кровли в доме №35 на проспекте Гагарина. Сначала демонтировали старый шифер, затем переложили более 1100 квадратных метров нового и восстановили оголовки», — сообщили в facebook КП «Харьковспецстрой».
По информации предприятия, этот объект — один из крупнейших среди тех, которые восстанавливали коммунальщики.
Читайте также: Филантроп из США готов инвестировать в дороги и мосты Харьковщины – Синегубов
«Кровля пострадала от вражеских обстрелов, однако все последствия устранены», — заверили в КП.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На доме в Харькове после обстрелов восстановили 1100 кв. метров кровли (фото)»; из категории Без рубрики на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковспецстрой» заявили о завершении работ на одном из крупнейших объектов, которые после обстрелов восстанавливало предприятие".