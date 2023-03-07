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На доме в Харькове после обстрелов восстановили 1100 кв. метров кровли (фото)

Без рубрики 12:01   07.03.2023
Оксана Горун
На доме в Харькове после обстрелов восстановили 1100 кв. метров кровли (фото) Фото: КП «Харьковспецстрой»

В КП «Харьковспецстрой» заявили о завершении работ на одном из крупнейших объектов, которые после обстрелов восстанавливало предприятие.

«Наши работники завершили ремонт кровли в доме №35 на проспекте Гагарина. Сначала демонтировали старый шифер, затем переложили более 1100 квадратных метров нового и восстановили оголовки», — сообщили в facebook КП «Харьковспецстрой».

В Харькове восстановили крышу дома на пр. Гагарина 2
Фото: КП «Харьковспецстрой»

По информации предприятия, этот объект — один из крупнейших среди тех, которые восстанавливали коммунальщики.

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«Кровля пострадала от вражеских обстрелов, однако все последствия устранены», — заверили в КП.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 12:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковспецстрой» заявили о завершении работ на одном из крупнейших объектов, которые после обстрелов восстанавливало предприятие".