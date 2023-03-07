На доме в Харькове после обстрелов восстановили 1100 кв. метров кровли (фото)

В КП «Харьковспецстрой» заявили о завершении работ на одном из крупнейших объектов, которые после обстрелов восстанавливало предприятие.

«Наши работники завершили ремонт кровли в доме №35 на проспекте Гагарина. Сначала демонтировали старый шифер, затем переложили более 1100 квадратных метров нового и восстановили оголовки», — сообщили в facebook КП «Харьковспецстрой».

По информации предприятия, этот объект — один из крупнейших среди тех, которые восстанавливали коммунальщики.

«Кровля пострадала от вражеских обстрелов, однако все последствия устранены», — заверили в КП.