На будинку в Харкові після обстрілів відновили 1100 кв. метрів покрівлі (фото)
У КП “Харківспецбуд” заявили про завершення робіт на одному з найбільших об’єктів, які після обстрілів відновлювало підприємство.
“Наші працівники завершили ремонт покрівлі у будинку номер 35 на проспекті Гагаріна. Спочатку демонтували старий шифер, потім переклали більше 1100 квадратних метрів нового та відновили оголовки”, – повідомили у фейсбуці КП “Харківспецбуд”.
За інформацією підприємства, цей об’єкт – один із найбільших серед тих, які відновлювали комунальники.
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“Покрівля постраждала від ворожих обстрілів, проте всі наслідки усунуто”, – запевнили в КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 12:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківспецбуд” заявили про завершення робіт на одному з найбільших об’єктів, які після обстрілів відновлювало підприємство".