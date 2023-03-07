На будинку в Харкові після обстрілів відновили 1100 кв. метрів покрівлі (фото)

У КП “Харківспецбуд” заявили про завершення робіт на одному з найбільших об’єктів, які після обстрілів відновлювало підприємство.

“Наші працівники завершили ремонт покрівлі у будинку номер 35 на проспекті Гагаріна. Спочатку демонтували старий шифер, потім переклали більше 1100 квадратних метрів нового та відновили оголовки”, – повідомили у фейсбуці КП “Харківспецбуд”.

За інформацією підприємства, цей об’єкт – один із найбільших серед тих, які відновлювали комунальники.

“Покрівля постраждала від ворожих обстрілів, проте всі наслідки усунуто”, – запевнили в КП.