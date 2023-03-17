Российские пропагандисты вспомнили про «главу ВГА Харьковской области» Ганчева
Виталия Ганчева, которого было не видно и не слышно, вновь цитируют российские пропагандистские ресурсы. Об оживлении подзабытого образа «главы ВГА» сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.
Ганчев «пропал с радаров» пропагандистов после того, как выполнил свою функцию разгонки фейков о происходящем на деоккупированных территориях — после контрнаступления Сил обороны.
«Так называемый глава ВГА Виталий Ганчев, почти исчез из топовых российских медиа на несколько месяцев. «РИА Новости» его не упоминали почти четыре месяца», — отметили аналитики ХАЦ.
Они подчеркнули, что Ганчев среди оккупантов на Харьковщине был главной медийной персоной.
«Его показывали по российским каналам, военкоры оккупантов брали у него интервью. Но с сентября прошлого года внимания со стороны российских пропагандистов к нему стало гораздо меньше. Его иногда, уже не так часто, приглашали в пропагандистское шоу «Соловьев Live» или в эфир «Россия1″ ради радикальных фейков», — сообщили антикоррупционеры.
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Однако после длительной медийной паузы в конце осени и зимой Ганчев вновь стал мелькать в СМИ. Аналитики связывают его «всплытие» с попытками россиян наступать — в том числе на Купянском направлении.
«С наступлением россиян в Донецкой и Луганской области ситуация изменилась, и Ганчева снова стало больше в высказываниях пропагандистов в российских СМИ. Так, с начала февраля 2023 года в крупнейших российских изданиях появились публикации с заявлениями о попытках захвата Харькова. Эти нарративы подхватили и коллаборанты. Чем активнее будут российские войска на Купянском направлении, тем сильнее будет работать российская пропаганда в отношении Харькова», — дали прогноз в ХАЦ.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 11:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Виталия Ганчева, которого было не видно и не слышно, вновь цитируют российские пропагандистские ресурсы. Об оживлении подзабытого образа «главы ВГА» сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.".