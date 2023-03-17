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Російські пропагандисти згадали про “главу ВГА Харьковской области” Ганчева

Політика 11:52   17.03.2023
Оксана Горун
Російські пропагандисти згадали про “главу ВГА Харьковской области” Ганчева Виталий Ганчев. Фото: ХАЦ

Віталія Ганчева, якого не було видно й не чути, знову цитують російські пропагандистські ресурси. Про пожвавлення призабутого образу “главы ВГА” повідомили в Харківському антикорупційному центрі.

Ганчев “зник з радарів” пропагандистів після того, як виконав свою функцію розгону фейків про те, що відбувається на деокупованих територіях – після контрнаступу Сил оборони.

“Так званий “голова ВЦА” Віталій Ганчев, майже зник з топових російських медіа на кілька місяців. “РИА Новости” його не згадували протягом майже чотирьох місяців“, – зазначили аналітики ХАЦ.

Вони наголосили, що Ганчев серед окупантів на Харківщині був головною медійною персоною.

“Його показували по російським каналам, воєнкори окупантів брали в нього інтерв’ю. Але з вересня минулого року уваги з боку російських пропагандистів до нього стало набагато менше. Його іноді, вже не так часто, запрошували до пропагандистського шоу “Соловьев Live” або в ефір “росія1″, заради радикальних фейків”, – повідомили антикорупціонери.

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Однак після тривалої медійної паузи наприкінці осені та взимку Ганчев знову почав мелькати в ЗМІ. Аналітики пов’язують його “сплиття” зі спробами росіян наступати – у тому числі на Куп’янському напрямку.

Ганчев сплив у російських ЗМІ

“З наступом росіян у Донецькій та Луганській області ситуація змінилась й Ганчева знову стало більше у висловлюваннях пропагандистів у російських змі. Так, з початку лютого 2023 року у найбільших російських виданнях з’явились публікації з заявами про спроби захоплення Харкова. Ці наративи підхопили й колаборанти. Тож чим активніше будуть російські війська на Куп’янському напрямку, тим сильніше буде працювати російська пропаганда стосовно Харкова”, – дали прогноз у ХАЦ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 11:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віталія Ганчева, якого не було видно й не чути, знову цитують російські пропагандистські ресурси. Про пожвавлення призабутого образу “главы ВГА” повідомили в Харківському антикорупційному центрі".