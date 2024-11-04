Называла Путина «гуманным»: жительницу Валок «посадили» на три года

52-летнюю жительницу Валок суд признал виновной за оправдание военной агрессии РФ, а также – распространение коммунистической символики.

Как сообщили в областной прокуратуре, в социальных сетях (в том числе – и в запрещенных в Украине) поклонница «русского мира» публиковала посты с изображениями серпа и молота, георгиевской ленты, флага и герба СССР. При этом, она поздравляла подписчиков «с праздником великого октября».

«После начала полномасштабного вторжения России в Украину обвиняемая стала активной участницей пророссийских чатов в Telegram. Там женщина делилась своей позицией – уверяла других пользователей, что президент России «гуманный», утверждала, что «Харьков скоро будет россией» и повторяла тезисы роспропаганды. В свою очередь украинских патриотов она называла «зомбированными и психически больными людьми». Она негативно высказывалась об украинских патриотах и ​​одобряла действия русских военных на территории нашего государства», – отметили правоохранители.

При этом на суде женщина полностью признала свою вину и заявила, что просто «попала под негативное влияние». Несмотря на это, суд приговорил ее к трем годам и шести месяцам за решеткой.