Називала Путіна “гуманним”: мешканку Валок “посадили” на три роки
52-річну мешканку Валок суд визнав винною за виправдання військової агресії РФ, а також – поширення комуністичної символіки.
Як повідомили в обласній прокуратурі, у соціальних мережах (у тому числі – і в заборонених в Україні) прихильниця “руського миру” публікувала пости із зображеннями серпа та молота, георгіївської стрічки, прапора та герба СРСР. При цьому вона вітала підписників “зі святом великого жовтня”.
“Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обвинувачена стала активною учасницею проросійських чатів у Telegram. Там жінка ділилася своєю позицією — запевняла інших користувачів, що президент РФ «гуманный», стверджувала, що «Харьков скоро будет россией» та повторювала тези роспропаганди. У свою чергу, українських патріотів вона називала «зомбованими та психічно хворими людьми. Вона негативно висловлювалась про українських патріотів та схвалювала дії російських військових на території нашої держави”, – уточнили правоохоронці.
При цьому на суді жінка повністю визнала свою провину та заявила, що просто “потрапила під негативний вплив”. Попри це, суд засудив її до трьох років та шести місяців за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річну мешканку Валок суд визнав винною за виправдання військової агресії РФ, а також – поширення комуністичної символіки. ".