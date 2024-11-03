Збирала гриби: жінка загубилася в лісі на Харківщині
Поліціянти розшукували в лісі 29-річну любительку “тихого полювання”. Про зникнення заявила подруга, з якою вони разом вирушили по гриби.
“На лінію “102” звернулася жінка, яка повідомила що в лісі в селі Качалівка загубилася її 29-річна знайома. Жінки разом пішли збирати гриби. До розшуку зниклої були залучені поліцейські сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області. Поліцейські швидко знайшли жінку. Вона пояснила, що разом з подругою збирали гриби, а коли озирнулася не побачила подруги. На вулиці почало швидко темніти, телефон розрядився і вона загубилася”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліціянти вивели жінку із лісу.
Зазначимо, що грибники Харківщини після посушливого літа та перших місяців осені скаржаться на безрезультатні походи до лісу.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 16:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти розшукували в лісі 29-річну любительку “тихого полювання”. Про зникнення заявила подруга, з якою вони разом вирушили по гриби".