Збирала гриби: жінка загубилася в лісі на Харківщині

Поліціянти розшукували в лісі 29-річну любительку “тихого полювання”. Про зникнення заявила подруга, з якою вони разом вирушили по гриби.

“На лінію “102” звернулася жінка, яка повідомила що в лісі в селі Качалівка загубилася її 29-річна знайома. Жінки разом пішли збирати гриби. До розшуку зниклої були залучені поліцейські сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області. Поліцейські швидко знайшли жінку. Вона пояснила, що разом з подругою збирали гриби, а коли озирнулася не побачила подруги. На вулиці почало швидко темніти, телефон розрядився і вона загубилася”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти вивели жінку із лісу.

Зазначимо, що грибники Харківщини після посушливого літа та перших місяців осені скаржаться на безрезультатні походи до лісу.