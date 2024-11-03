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Збирала гриби: жінка загубилася в лісі на Харківщині

Події 16:28   03.11.2024
Оксана Горун
Збирала гриби: жінка загубилася в лісі на Харківщині Фото: Саньочек Сергійович/Фейсбук

Поліціянти розшукували в лісі 29-річну любительку “тихого полювання”. Про зникнення заявила подруга, з якою вони разом вирушили по гриби.

“На лінію “102” звернулася жінка, яка повідомила що в лісі в селі Качалівка  загубилася її 29-річна знайома. Жінки разом пішли збирати гриби. До розшуку зниклої були залучені поліцейські сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області. Поліцейські швидко знайшли жінку. Вона пояснила, що разом з подругою збирали гриби, а коли озирнулася не побачила подруги. На вулиці почало швидко темніти, телефон розрядився і вона загубилася”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. 

Збирала гриби та загубилася мешканка Харківщини

Поліціянти вивели жінку із лісу.

Зазначимо, що грибники Харківщини після посушливого літа та перших місяців осені скаржаться на безрезультатні походи до лісу.

Фейсбук “Любителі тихого полювання Харківська область і не тільки”/Скриншот

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 16:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти розшукували в лісі 29-річну любительку “тихого полювання”. Про зникнення заявила подруга, з якою вони разом вирушили по гриби".