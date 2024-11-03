Собирала грибы: женщина потерялась в лесу на Харьковщине
Полицейские разыскивали в лесу 29-летнюю любительницу «тихой охоты». О пропаже заявила подруга, с которой они вместе отправились за грибами.
«На линию «102» обратилась женщина, которая сообщила, что в лесу в селе Качаловка потерялась ее 29-летняя знакомая. Женщины вместе пошли собирать грибы. К розыску пропавшей привлекли полицейских сектора полицейской деятельности № 1 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области. Полицейские быстро обнаружили женщину. Она объяснила, что вместе с подругой собирали грибы, а когда оглянулась, не увидела подруги. На улице стало быстро темнеть, телефон разрядился, и она потерялась», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские вывели женщину из леса.
Отметим, что грибники Харьковщины после засушливого лета и первых месяцев осени жалуются на безуспешные походы в лес.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 16:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскивали в лесу 29-летнюю любительницу «тихой охоты». О пропаже заявила подруга, с которой они вместе отправились за грибами".