Собирала грибы: женщина потерялась в лесу на Харьковщине

Полицейские разыскивали в лесу 29-летнюю любительницу «тихой охоты». О пропаже заявила подруга, с которой они вместе отправились за грибами.

«На линию «102» обратилась женщина, которая сообщила, что в лесу в селе Качаловка потерялась ее 29-летняя знакомая. Женщины вместе пошли собирать грибы. К розыску пропавшей привлекли полицейских сектора полицейской деятельности № 1 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области. Полицейские быстро обнаружили женщину. Она объяснила, что вместе с подругой собирали грибы, а когда оглянулась, не увидела подруги. На улице стало быстро темнеть, телефон разрядился, и она потерялась», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские вывели женщину из леса.

Отметим, что грибники Харьковщины после засушливого лета и первых месяцев осени жалуются на безуспешные походы в лес.