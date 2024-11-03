Live
  • Вс 03.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Собирала грибы: женщина потерялась в лесу на Харьковщине

Происшествия 16:28   03.11.2024
Оксана Горун
Собирала грибы: женщина потерялась в лесу на Харьковщине Фото: Санечек Сергеевич/Facebook

Полицейские разыскивали в лесу 29-летнюю любительницу «тихой охоты». О пропаже заявила подруга, с которой они вместе отправились за грибами.

«На линию «102» обратилась женщина, которая сообщила, что в лесу в селе Качаловка потерялась ее 29-летняя знакомая. Женщины вместе пошли собирать грибы. К розыску пропавшей привлекли полицейских сектора полицейской деятельности № 1 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области. Полицейские быстро обнаружили женщину. Она объяснила, что вместе с подругой собирали грибы, а когда оглянулась, не увидела подруги. На улице стало быстро темнеть, телефон разрядился, и она потерялась», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Собирала грибы и потерялась жительница Харьковщины

Полицейские вывели женщину из леса.

Отметим, что грибники Харьковщины после засушливого лета и первых месяцев осени жалуются на безуспешные походы в лес.

Facebook «Любители тихой охоты Харьковская область и не только»/Скриншот

Читайте также: Грибы в засуху собирают на Харьковщине: где и что нашли (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Снег пошел в Харькове (видео)
Снег пошел в Харькове (видео)
03.11.2024, 14:00
Метель ночью ожидают на Харьковщине — Гидрометцентр
Метель ночью ожидают на Харьковщине — Гидрометцентр
03.11.2024, 13:29
В Харькове подорожают мясо и яйца: насколько сильно, спрогнозировал экономист
В Харькове подорожают мясо и яйца: насколько сильно, спрогнозировал экономист
03.11.2024, 11:05
Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет
Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет
01.11.2024, 13:53
«Сдала» дочь в полицию: что сообщила копам 75-летняя харьковчанка
«Сдала» дочь в полицию: что сообщила копам 75-летняя харьковчанка
03.11.2024, 13:41
Восемь КАБов скинули россияне днем на Золочевскую громаду — ХОВА
Восемь КАБов скинули россияне днем на Золочевскую громаду — ХОВА
03.11.2024, 17:30

Новости по теме:

09:43
Сезон в разгаре: эпидемиологи напомнили, как не отравиться грибами
10:15
Грибы в засуху собирают на Харьковщине: где и что нашли (видео)
12:12
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
22:23
Грибы росли в поезде: харьковчанка опубликовала фото
18:09
Харьковчанка отравилась маринованными грибами: женщина в больнице

Вы читали новость: «Собирала грибы: женщина потерялась в лесу на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскивали в лесу 29-летнюю любительницу «тихой охоты». О пропаже заявила подруга, с которой они вместе отправились за грибами".