Грибы в засуху собирают на Харьковщине: где и что нашли (видео)
Грибники в группе «Любители тихой охоты: Харьковская область и не только» в Facebook сообщили о практически сенсационной в такую засуху находке — в лесах появились опята.
«Ооооочень сухо! Но ведь наткнулись на опята. Богодуховский район», — сообщила участница группы Марина Алексеенко по итогам «тихой охоты» на минувших выходных.
Она также поделилась видео находки.
Видео: Maryna Oleksiienko
Видео: Maryna Oleksiienko
А также — фото самого «улова».
Подобный успех у грибников единственный за всю осень. В основном любители тихой охоты в Харьковской области сокрушаются из-за длительной засухи и делятся ностальгическими фото впечатляющих «урожаев» прошлого года.
«Любуюсь своими старыми фотками грибочков. Новых, к сожалению, нет и кто знает, будут ли», — пишет Инна Котляр.
На отсутствие дождей и поджигателей лесов жалуются и другие участники группы.
Напомним, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозировал существенный дождь и грозу минувшей ночью в Харькове и области, однако ливня не случилось. На 8 октября в Харькове и области объявили метеопредупреждение из-за сильного ветра.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грибники в группе «Любители тихой охоты: Харьковская область и не только» в Facebook сообщили о практически сенсационной в такую засуху находке — в лесах появились опята".