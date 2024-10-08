Грибы в засуху собирают на Харьковщине: где и что нашли (видео)

Грибники в группе «Любители тихой охоты: Харьковская область и не только» в Facebook сообщили о практически сенсационной в такую засуху находке — в лесах появились опята.

«Ооооочень сухо! Но ведь наткнулись на опята. Богодуховский район», — сообщила участница группы Марина Алексеенко по итогам «тихой охоты» на минувших выходных.

Она также поделилась видео находки.

Видео: Maryna Oleksiienko

Видео: Maryna Oleksiienko

А также — фото самого «улова».

Подобный успех у грибников единственный за всю осень. В основном любители тихой охоты в Харьковской области сокрушаются из-за длительной засухи и делятся ностальгическими фото впечатляющих «урожаев» прошлого года.

«Любуюсь своими старыми фотками грибочков. Новых, к сожалению, нет и кто знает, будут ли», — пишет Инна Котляр.

На отсутствие дождей и поджигателей лесов жалуются и другие участники группы.

Напомним, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозировал существенный дождь и грозу минувшей ночью в Харькове и области, однако ливня не случилось. На 8 октября в Харькове и области объявили метеопредупреждение из-за сильного ветра.