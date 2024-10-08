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Грибы в засуху собирают на Харьковщине: где и что нашли (видео)

Общество 10:15   08.10.2024
Оксана Горун
Грибы в засуху собирают на Харьковщине: где и что нашли (видео) Скриншот

Грибники в группе «Любители тихой охоты: Харьковская область и не только» в Facebook сообщили о практически сенсационной в такую засуху находке — в лесах появились опята.

«Ооооочень сухо! Но ведь наткнулись на опята. Богодуховский район», — сообщила участница группы Марина Алексеенко по итогам «тихой охоты» на минувших выходных.

Она также поделилась видео находки.

Видео: Maryna Oleksiienko
Видео: Maryna Oleksiienko

А также — фото самого «улова».

Опята растут в засуху в Харьковской области
Фото: Maryna Oleksiienko

Подобный успех у грибников единственный за всю осень. В основном любители тихой охоты в Харьковской области сокрушаются из-за длительной засухи и делятся ностальгическими фото впечатляющих «урожаев» прошлого года.

«Любуюсь своими старыми фотками грибочков. Новых, к сожалению, нет и кто знает, будут ли», — пишет Инна Котляр.

На отсутствие дождей и поджигателей лесов жалуются и другие участники  группы.

Скриншот

Напомним, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозировал существенный дождь и грозу минувшей ночью в Харькове и области, однако ливня не случилось. На 8 октября в Харькове и области объявили метеопредупреждение из-за сильного ветра.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грибники в группе «Любители тихой охоты: Харьковская область и не только» в Facebook сообщили о практически сенсационной в такую засуху находке — в лесах появились опята".