Днем Харьковщину накроют сильные ветра: объявлен первый уровень опасности

Днем 8 октября на Харьковщине ожидаются сильные ветра, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Днем 8 октября по области и городу ожидаются порывы западного ветра, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», – написали синоптики.

Тем временем, в связи с ухудшением погодных условий в регионе, в патрульной полиции Харьковщины напомнили о правилах безопасной поездки во время дождей:

📌включите ближний свет фар;

📌 соблюдайте интервал и дистанцию ​​между транспортными средствами;

📌выбирайте безопасную скорость;

📌если возникла необходимость остановиться — снижайте скорость постепенно;

📌не совершайте резких маневров.

Патрульные также предупреждают, что во время ливней ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь, а во время резких маневров авто может занести. Поэтому призывают водителей быть особо внимательными на дорогах.