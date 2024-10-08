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Днем Харьковщину накроют сильные ветра: объявлен первый уровень опасности

Погода 09:56   08.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Днем Харьковщину накроют сильные ветра: объявлен первый уровень опасности Фото: Василий Голосной

Днем 8 октября на Харьковщине ожидаются сильные ветра, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Днем 8 октября по области и городу ожидаются порывы западного ветра, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», – написали синоптики.

Тем временем, в связи с ухудшением погодных условий в регионе, в патрульной полиции Харьковщины напомнили о правилах безопасной поездки во время дождей:

📌включите ближний свет фар;
📌 соблюдайте интервал и дистанцию ​​между транспортными средствами;
📌выбирайте безопасную скорость;
📌если возникла необходимость остановиться — снижайте скорость постепенно;
📌не совершайте резких маневров.

Патрульные также предупреждают, что во время ливней ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь, а во время резких маневров авто может занести. Поэтому призывают водителей быть особо внимательными на дорогах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 09:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 октября на Харьковщине ожидаются сильные ветра, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".