Харьков дождался дождя: что происходит на улицах города (видео)

В Харькове сегодня, 7 октября, впервые за долгое время начался дождь.

Дождь начался после 16:00. Пока что дождь несильный, и в некоторых районах уже закончился.

О непогоде – грозе и сильном ветре, ранее предупреждали в Региональном центре по гидрометеорологии.