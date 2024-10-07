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Харьков дождался дождя: что происходит на улицах города (видео)

Общество 16:58   07.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Виктория Яковенко
Харьков дождался дождя: что происходит на улицах города (видео)

В Харькове сегодня, 7 октября, впервые за долгое время начался дождь.

Дождь начался после 16:00. Пока что дождь несильный, и в некоторых районах уже закончился.

О непогоде – грозе и сильном ветре, ранее предупреждали в Региональном центре по гидрометеорологии.

 

 

 

 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 16:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сегодня, 7 октября, впервые за долгое время начался дождь.".