Харьков дождался дождя: что происходит на улицах города (видео)
В Харькове сегодня, 7 октября, впервые за долгое время начался дождь.
Дождь начался после 16:00. Пока что дождь несильный, и в некоторых районах уже закончился.
О непогоде – грозе и сильном ветре, ранее предупреждали в Региональном центре по гидрометеорологии.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 16:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сегодня, 7 октября, впервые за долгое время начался дождь.".