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Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды

Погода 20:30   06.10.2024
Оксана Горун
Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды Фото: Василий Голосный

Завтра, 7 октября, в Харькове и области впервые за долгое время должны начаться дожди. Пока Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил о кратковременных осадках.

В Харьковской области, по прогнозу синоптиков, 7 октября ожидается небольшой дождь днем, местами — гроза. Ночью — без существенных осадков.

При этом температура воздуха будет достаточно высокой: ночью 10 — 15º, днем ​​20 — 25º. Прогнозируют южный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В Харькове гроз не ожидают, однако днем должен пройти небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет 11 — 13º, днем ​​22 — 24º.

Напомним, впервые за четыре месяца практически полной засухи на Харьковщину идут дожди. По прогнозам синоптиков, 7 октября станет только первым днем прихода влаги. 8 октября «полив» должен активизироваться. 

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 20:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 7 октября, в Харькове и области впервые за долгое время должны начаться дожди. Пока Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил о кратковременных осадках".