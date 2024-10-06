Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды

Завтра, 7 октября, в Харькове и области впервые за долгое время должны начаться дожди. Пока Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил о кратковременных осадках.

В Харьковской области, по прогнозу синоптиков, 7 октября ожидается небольшой дождь днем, местами — гроза. Ночью — без существенных осадков.

При этом температура воздуха будет достаточно высокой: ночью 10 — 15º, днем ​​20 — 25º. Прогнозируют южный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В Харькове гроз не ожидают, однако днем должен пройти небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет 11 — 13º, днем ​​22 — 24º.

Напомним, впервые за четыре месяца практически полной засухи на Харьковщину идут дожди. По прогнозам синоптиков, 7 октября станет только первым днем прихода влаги. 8 октября «полив» должен активизироваться.